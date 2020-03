Inaugurato il nuovo centro per l’impiego

Alessandra Zedda: “Un asse portante per il lavoro”

Di: Antonio Caria

“I centri per l’impiego rappresentano un asse portante per il lavoro e quindi vanno potenziati, qualificati e innovati. La Regione intende restituire loro un ruolo centrale per il supporto ai cittadini e alle imprese in tutto il territorio sardo”.

A dichiararlo è stata l’Assessora regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda, nel corso dell’inaugurazione dei nuovi locali del centro per l'impiego di Quartu, in via Orrù, località ‘Sa Serrixedda Pirastu’.

“Il nostro impegno costante – ha aggiunto la Zedda – è quello di fornire locali ampi e adeguati in cui svolgere attività di intermediazione diretta, orientamento specialistico, formazione, accompagnamento al lavoro e tirocini, per dare risposte a una vera ricollocazione professionale. Inoltre vogliamo rafforzare, in collaborazione col Ctm, i trasporti per raggiungere con più facilità il centro dall’area urbana”.

“Solo ridefinendo il nuovo rapporto tra i centri per l’impiego e i privati – ha concluso –, si può evitare che facciano solo assistenza ma trovino una serie di proposte lavorative per ogni persona in base alle proprie competenze e conoscenze”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il direttore di Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, Massimo Temussi, e il sindaco di Quartu, Stefano Delunas, che hanno presentato il nuovo centro dell’area metropolitana come uno dei più grandi in Sardegna per numero di utenti iscritti.