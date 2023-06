Dl lavoro: al via discussione in Senato

Di: Adnkronos

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Al via nell'aula del Senato la discussione sul ddl di conversione del d-l n. 48 recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685), nel testo proposto dalla 10a Commissione che ne ha concluso l'esame giovedì 15 giugno. Oggi è previsto l'esame degli emendamenti. In Aula la relatrice Paola Mancini (Fdi) sta ora presentando il decreto.