Coronavirus. Deidda (Fdi): “La Sardegna e l’Italia non sono in quarantena”

Il deputato sardo: “Certe psicosi, se non giustificate da dati reali, non sono accettabili”

Di: Antonio Caria

“C'è chi, con irresponsabilità, sta fomentando le paure dei cagliaritani e dei sardi per colpire l'Amministrazione del capoluogo, addirittura cercando di far saltare la Coppa Davis o dando la caccia agli untori negli Hotel o negli ospedali. Ma né nella nostra Isola né nel resto d’Italia ci dobbiamo far conquistare dalla paura”.

Questo il pensiero del deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, sulle ultime vicende di queste ore riguardo il Coronavirus che, questo il suo pensiero, “Come Fratelli d'Italia, abbiamo avuto fin da subito un atteggiamento responsabile: serietà, controlli, chiarezza. Va bene la quarantena ma non estremizziamo”.

“Certe “psicosi”, se non giustificate da dati reali,– conclude – non sono accettabili. Perché si rischia di mettere in pericolo la vita di migliaia di persone, le cui attività economiche stanno subendo una gravissima crisi. È necessario, certo, prevenire, curare, controllare e stare all’erta, ma serve anche maggiore tranquillità. I nostri medici e le nostre strutture sono le migliori al mondo”.