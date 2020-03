Bed&breakfast: arriva la proroga al 30 giugno per la registrazione

Chessa: “Accolte le richieste dei titolari delle strutture”

Di: Antonio Caria

La Giunta regionale ha approvato in via definitiva la proroga fino al 30 giugno 2020 per la registrazione sul portale regionale delle strutture ricettive bed&breakfast.

“Le criticità segnalate dalle associazioni di categoria avevano evidenziato il rischio della decadenza del titolo abilitativo, che avrebbe comportato un danno per l’intera offerta turistica della Sardegna – ha dichiarato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -. La decisione di accogliere la richiesta dei titolari delle strutture prende in considerazione la tipicità dell’attività, caratterizzata dalla occasionalità dell’esercizio in ambito familiare e al di fuori dall’esercizio di impresa. Ora, mi aspetto che tutti mettano in regola la propria attività entro il temine perentorio del 30 giugno”.