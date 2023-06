Boom di consensi per Forza Italia dopo la morte di Berlusconi, in calo Fratelli d’Italia

Dopo la morte del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il partito fa un balzo in avanti e in pochi giorni cresce di mezzo punto. Lo riporta Fanpage, basandosi sugli elementi emersi dall'ultimo sondaggio di Termometro politico, che ha registrato le intenzioni di voto tra il 12 e il 15 giugno 2023.

In calo invece il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.