Approvate le risorse idriche 2020. Solinas: “Soddisfare le esigenze delle aziende agricole”

Frongia: “Garantire sostenibilità e competitività”

Di: Antonio Caria

“Un intervento che consente al mondo agricolo di programmare per tempo la campagna irrigua 2020 dando così una risposta concreta e celere che va incontro alle esigenze di un comparto nevralgico dell’economia sarda, l’agricoltura”.

Sono queste le parole del Presidente della Regione Christian Solinas dopo l’approvazione, da parte del Comitato Istituzionale dell’autorità di bacino, dei quantitativi dei volumi idrici per l’annualità 2020, destinati al comparto irriguo gestito dai Consorzi di Bonifica, per un volume complessivo pari a circa 450 milioni di metri cubi.

“Abbiamo assegnato le risorse, in un contesto di cambiamento climatico, nel quale la gestione accurata dell’acqua in agricoltura è fondamentale per garantire sostenibilità e assicurare competitività a un comparto nevralgico per la nostra economia – ha aggiunto l’Assessore regionale dei Lavori Pubblici Roberto Frongia -. Efficientare la gestione dell’acqua, non solo per il comparto irriguo, e rifornire in maniera ottimale i territori è la risposta concreta che devono dare tutti i soggetti preposti al governo dell’acqua in Sardegna - Autorità di Bacino, Enas, Egas, Abbanoa - ognuno per i propri compiti”.