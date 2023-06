Berlusconi: Schlein, 'non partecipiamo a beatificazione e non dimentichiamo'

Le dichiarazioni di Elly Schlein sulla morte di Silvio Berlusconi

Di: Adnkronos

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Io non ho mai conosciuto Berlusconi e posso dire che il mio impegno e di molti della mia generazione nasce in contrapposizione al berlusconismo e a quello che ha significato per l'Italia quella stagione. Per me il patto del Nazareno è stata una frattura forte". Così Elly Schlein a Sktg24.

"C'è il rispetto che si deve anche a un acerrimo avversario ma non partecipiamo alla beatificazione di Berlusconi perchè non dimentichiamo cosa ha voluto dire per questo Paese tra leggi ad personam, conflitto d'interesse, mercificazione con la compravendita di senatori e battute sessiste".