Coronavirus, psicosi anche alla Camera: sparita dai bagni l’amuchina

A richiedere il disinfettante erano stati gli stessi deputati

Di: Redazione

I flaconi di Amuchina messi a disposizione dei parlamentari, come da loro richiesta, sui lavandini all'ingresso dei bagni della Camera, sono spariti.

Erano comparsi qualche giorno fa per garantire una corretta igiene delle mani agli onorevoli di fronte all'emergenza Coronavirus.

Come riporta Repubblica, ieri, dei gel disinfettanti nei wc usati da deputati, funzionari e giornalisti accreditati di Montecitorio, sono rimaste solo le 'locandine' dove l'Organizzazione mondiale della sanità spiega in undici passaggi 'come lavarsi le mani con acqua e sapone'.

A richiedere l’Amuchina, insieme ad altre misure di prevenzione, erano stati gli stessi deputati denunciando un possibile rischio di contagio da coronavirus a Montecitorio.