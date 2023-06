**Berlusconi: saranno due i maxischermi in Duomo per seguire esequie**

In Duomo saranno ammesse 2.000 persone

Di: Adnkronos

Milano, 13 giu. - (Adnkronos) - Saranno due i maxischermi posizionati in piazza Duomo per consentire ai cittadini di seguire i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Gli schermi stanno venendo montati in questo momento alla destra e alla sinistra della piazza, che - a quanto si apprende a margine del sopralluogo in corso - verrà transennata a partire dalle 10 di domani mattina. Il feretro del presidente di Forza Italia sosterà sul sagrato della cattedrale, prima di entrare nel Duomo, dove le 2.000 persone ammesse faranno il loro ingresso tra le 14.30 e le 15.