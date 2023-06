Berlusconi: Regione Lazio si unisce al lutto, bandiere a mezz'asta

Bandiere a mezz'asta per il leader e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi: lo ha deciso Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio

Di: Arianna Zedda, foto affaritaliani.it

Bandiere a mezz'asta per il leader e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi: lo ha deciso Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio : “ Un colosso. Ciao Silvio ”.

“ Innovatore in tutti i settori in cui ha operato - ha dichiarato il governatore - ha inventato la televisione commerciale ed è stato protagonista, per oltre trent'anni, della politica italiana. Sono diversi i ricordi che ci legano: dal sostegno durante le attività a seguito del terremoto de L'Aquila a quello recente, per la mia campagna elettorale, dove non ha mai mancato di darmi buoni consigli" .

“ Resterà, comunque la si pensi, una delle figure politiche segnanti la storia repubblicana. Esprimo, a nome della Giunta Regionale del Lazio, le condoglianze più commosse e sincere alla famiglia Berlusconi e tutta la comunità politica e umana di Forza Italia”, conclude Rocca .