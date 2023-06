Comunali: Mario Puddu vince al ballottaggio, è il nuovo sindaco di Assemini

Puddu, ex primo sindaco pentastellato della città sconfigge il candidato sostenuto dall'alleanza M5s, Pd e altre liste di centrosinistra, Diego Corrias

Di: Arianna Zedda, foto profilo Facebook ufficiale

Lo spoglio delle schede per il ballottaggio ad Assemini si è concluso e Mario Puddu , con il 56,35% delle preferenze con una sezione mancante è il nuovo sindaco del Comune dell'hinterland cagliaritano .

Puddu, ex primo sindaco pentastellato della città oggi sostenuto da liste civiche e di centrodestra, sconfigge nel secondo turno il candidato sostenuto dall'alleanza M5s, Pd e altre liste di centrosinistra, Diego Corrias resta al 43,65%.

" Sono felice e molto grato agli asseminesi, a tutti quelli che ci hanno sostenuto, al mio gruppo e alla coalizione che ci ha appoggiato. Siamo molto responsabilizzati perché la vittoria è netta, importante e non era scontata. In questa sfida vinta non c' è nulla di personale, non è una rivalsa, amo Assemini e non ero contento di come stavano andando le cose, non c'entra né la vendetta né la rivincita.Ora dobbiamo lavorare per dare risposte ai cittadini, dobbiamo riprendere il contatto con la macchina amministrativa e cominciare a cambiare le cose .