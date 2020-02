Coronavirus. Progressisti: “Mettere in campo una serie di misure utili a prevenire l’eventuale insorgere dell’epidemia”

Agus: “Garantire la protezione attraverso presidii adeguati”

Di: Antonio Caria

“Abbiamo consigliato alla Giunta regionale di mettere in campo, subito, una serie di misure utili a prevenire l’eventuale insorgere dell’epidemia e a contenerne sul nascere gli effetti. Evitando ogni drammatizzazione ma anche ogni sottovalutazione del caso: la patologia causata dal virus può avere effetti molto gravi sui soggetti più deboli come le persone già affette da gravi patologie o le persone molto anziane. Evitare un contagio diffuso tra la popolazione è il modo migliore per preservarli”.

Questa la posizione dei Progressisti e del suo capogruppo in Consiglio regionale, Francesco Agus, sulla vicenda Coronavirus.

“Abbiamo posto l’accento – dichiara ancora Agus – sull’esigenza di garantire la protezione attraverso presidii adeguati di chi è impegnato in prima linea: medici di base e di pronto soccorso, soccorritori del 118, farmacisti. Abbiamo sottolineato l’importanza della comunicazione istituzionale, aspetto fondamentale per evitare che l’attenzione non degeneri in psicosi”.

“Abbiamo segnalato – rimarca – il rischio che l’aumento dei casi di contagio da semplice influenza atteso nelle prossime settimane, come sempre accade con l’abbassarsi delle temperature, possa, senza un’adeguata comunicazione istituzionale, generare problemi all’organizzazione dei servizi sanitari”.

“Abbiamo ribadito come il modo migliore per evitare problemi sia quello di trasmettere ai cittadini informazioni semplici e non fraintendibili. Serve – a suo modo di vedere – più chiarezza e direttive precise in merito a riunioni, eventi sportivi, attività di istruzione, eventi di spettacolo, attività commerciali e attività degli enti pubblici che eviti che su un tema come questo vengano prese di volta in volta decisioni estemporanee dettate dalla paura o dall’incompetenza”.