Berlusconi: lutto nazionale e funerali di Stato mercoledì

Di: Adnkronos

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Lutto nazionale per i funerali di Stato, che si terranno mercoledì a Milano. E' quanto ha deciso il governo per la scomparsa di Silvio Berlusconi, con un dispositivo firmato in queste ore dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.