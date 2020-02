Caserma “Trieste”. Deidda (Fdi): “Servono nuovi fondi”

Il deputato sardo: “Premiare l'amore della città e della comunità”

Di: Antonio Caria

“Un punto di riferimento per la formazione dei Carabinieri, prima ancora quelli di leva e oggi, di chi sceglie l'Arma per la vita”. Viene definita così, dal deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, la Caserma "Trieste" di Iglesias, per la quale ha presentato un’interrogazione in cui chiede nuovi fondi per completare i lavori.

“Importanti migliorie – aggiunge – sono state portate avanti in questi anni per il benessere degli allievi Carabinieri, in maniera particolare sugli alloggi, riducendo i posti letto per stanza e modernizzando gli arredi e i servizi”

“Si potrebbe migliorare – conclude Deidda – ancora e premiare l'amore della città e della comunità di Iglesias verso questa Caserma e verso l'Arma dei Carabinieri, finanziando i progetti che da tempo aspettano risposta”.