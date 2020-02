Coronavirus. Nieddu: “Auspichiamo la piena collaborazione di tutte le organizzazioni”

L’Assessore regionale alla Sanità: “Non abbiamo mai trascurato gli aspetti comunicativi”

Di: Antonio Caria

“Dal momento in cui è scattata l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese, non abbiamo mai trascurato gli aspetti relativi alla comunicazione. I protocolli sono noti ormai da tempo e tutto ciò che attiene alle misure di prevenzione, le precauzioni e i comportamenti richiesti al personale sanitario è stato largamente diffuso e trasmesso a più livelli e in maniera capillare, non solo sul piano regionale, attraverso l’Ats, ma anche su quello nazionale e internazionale, dal ministero, dalle organizzazioni e dalle stesse associazioni dei medici”.

A dichiararlo è stato l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che aggiunge: “Se ai livelli più periferici possono essere emerse criticità per ciò che riguarda i medici della continuità assistenziale siamo pronti a intervenire auspicando la piena collaborazione di tutte le organizzazioni”.

Oggi è previsto un incontro tra l’esponente della Giunta Solinas e le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la condivisione dei protocolli di intervento nella gestione dei possibili casi di Coronavirus Covid-19.