Via libera alla proposta di legge sulla contrattazione del Corpo Forestale. Mele (Lega): “Portato avanti un lavoro di squadra”

La Consigliera regionale: “Non è stato un percorso facile”

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge per la riforma del Corpo Forestale. Un passo che consentirà nuove assunzioni. il riconoscimento dell’adeguamento dell’assegno di funzione in analogia con le altre forze di polizia e un’azione congiunta, tecnico e politica, per il riconoscimento dei diritti previdenziali del personale.

Soddisfazione è stata espressa dalla Consigliera regionale della Lega, Annalisa Mele: “In tutti questi anni sono state presentate numerose proposte e disegni di Legge per riformare il Corpo Forestale, tutte rimaste chiuse nei cassetti del Consiglio Regionale. Nell'ultima legislatura sono state presentate ben 4 Proposte più un Disegno di Legge della Giunta quest'ultimo studiato su incarico della stessa da 5 Direttori Generali tra cui il precedente Comandante del Corpo, e per rimarcare la grande differenza tra il personale del Corpo Forestale e il restante personale, tutte le proposte e il disegno di legge prevedevano in un modo o nell'altro un tavolo di contrattazione separata distinto dal restante personale Ras”.

“Anche questa legislatura in meno di un anno ha – aggiunge la Mele – all'attivo ben 3 Proposte di Legge la numero 62, la 75 e la 90 che riguardano la riforma del Corpo Forestale e come le precedenti prevedono, anche se ognuna con qualche distinguo, la contrattazione separata. Abbiamo studiato una strategia, delineando un processo che poteva condurci al risultato finale attraverso vari step, dandoci modo di valutare, di volta in volta, la bontà dei risultati parziali ottenuti e tenerci lo spazio per tarare gradualmente la nostra azione rispetto a questi ultimi per giungere, infine, al conseguimento globale dell’obiettivo finale”.

“Ma l’obiettivo – conclude – non è il nostro, l’obiettivo è dei lavoratori, è della collettività, è del nostro patrimonio ambientale. Il nostro obiettivo quindi è il benessere e l’interesse comune. La nostra (come Gruppo Lega) e la mia grande soddisfazione sta anche nel fatto che siamo riusciti a portare avanti un “lavoro di squadra” (che non è scontato, ma anzi estremamente complesso), realizzato nella collaborazione instaurata con i diversi attori coinvolti: a partire dal personale stesso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dai sindacati, dagli Assessori regionali direttamente coinvolti , Valeria Satta, Assessore agli Affari Generali e personale, Gianni Lampis, Assessore all’Ambiente, al collega, On. Pier Luigi Saiu” Presidente della 1^ Commissione e tutti i Consiglieri della maggioranza che hanno lavorato per il raggiungimento di questo importante risultato”.