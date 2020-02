“Non lasceremo i cittadini sardi isolati”: De Micheli firma il decreto di proroga

Collegamenti sino al 31 dicembre in attesa del nuovo bando

Di: Ansa

La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto di proroga al 31 dicembre 2020 dei voli in continuità territoriale tra la Sardegna e la Penisola in scadenza il 16 aprile prossimo. Il decreto del Mit, che proroga gli oneri di servizio pubblico nei collegamenti tra i tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub nazionali di Roma e Milano, allinea nuovamente le tre rotte allo stesso regime.

Per Cagliari e Alghero la situazione è più lineare: ad Alitalia, che gestisce sino alla scadenza del 16 aprile lo schema attuale di continuità territoriale, basterà firmare nuovamente la convezione con la Regione per la proroga e continuare a volare con i contributi previsti sino all'esito del nuovo bando che viene definito in queste settimane tra Cagliari, Roma e Bruxelles.

A Olbia, invece, dove Air Italy, oggi in liquidazione, aveva accettato di volare senza aiuti pubblici, ci dovrà essere un affidamento con procedura di emergenza. Alitalia si è detta pronta al subentro, ma la porta è aperta a qualunque vettore si faccia avanti e che abbia i requisiti per garantire il servizio.