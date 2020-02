Comunali. Psd’Az: “No a un alleanza con la Lega”

Ropresti: “Una scelta che non incrina minimamente l’alleanza regionale”

Di: Antonio Caria

La Maddalena si prepara per le prossime elezioni comunali e i partiti iniziano a definire programmi e alleanze.

A destare sorpresa è l’annuncio dato dalla sezione locale del Partito Sardo d’Azione che, in una nota del segretario Giuseppe Ropresti, sottolinea: “Parteciperemo ad un progetto civico. Puntiamo ad un progetto moderato e condiviso. Purtroppo non ci sono le condizioni per una alleanza con la sezione locale della Lega la quale, durante l’ultimo incontro, ha imposto il proprio candidato sindaco mettendo inoltre veti sulla scelta di nostri rappresentati, eventualmente, da inserire nella lista. Questa scelta di campo a livello locale chiaramente non incrina minimamente l’alleanza regionale con gli altri partiti di centro destra”.

“Prima di parlare di nomi e numeri – ha concluso – preferiamo parlare di idee e progetti ed è per questo che siamo pronti a chiudere un accordo con chiunque condivida uno stesso progetto di sviluppo. Siamo contrari alle critiche a prescindere è arrivato il momento di studiare possibili soluzioni per il bene della nostra comunità e del nostro territorio”.

Il direttivo della sezione locale si dice aperto a tutte le realtà moderate e propositive pronte a condividere un progetto comune.