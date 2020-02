Polo identitario: “Assordante silenzio e inoperosità delle forze politiche tradizionali”

Sabato 22 febbraio alle 10.00 incontro in via Secchi

Di: Antonio Caria

Presa di posizione di Polo Identitario ( Psd’Az, Autonomia Popolare, l’Osservatorio Sardista, Sardinia Natzione) che, in una nota, sottolinea, come si sia “Evidenziato un assordante silenzio e l’inoperosità delle forze politiche tradizionali”, per quanto riguarda le prossime elezioni comunali a Porto Torres.

Ciò, scrivono, dopo aver ha “Analizzato con attenzione la situazione e lo stato di fatto, inerente l’attività delle varie componenti politiche e più precisamente di quelle che si caratterizzano nell’area del Sardismo diffuso, dell’Autonomismo Popolare, dell'associazionismo e delle organizzazioni dei Civici, impegnate per definire possibili convergenze e costruire alleanze per le prossime elezioni amministrative”.

“L’analisi inoltre, a nostro avviso, – sottolineano – ha evidenziato un assordante silenzio e l’inoperosità delle forze politiche tradizionali. Sono chiare ed evidenti le difficoltà che stanno vivendo i partiti politici tutti tesi a far emergere e difendere le distinte ideologie a discapito della progettualità per definire un chiaro programma di governo per Porto Torres”.

“Questa collettiva – rimarcano –, stagnante e poco chiara situazione impone l’assunzione di precise responsabilità delle componenti che vogliono impegnarsi con vigore e passione civica per dare a Porto Torres un programma per un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico ed una nuova, capace e determinata classe dirigente. Tale confusione e irrazionali comportamenti impongono l’assunzione di precise responsabilità che debbono mirare esclusivamente all’interesse più generale per riportare la nostra città alla dignità che merita coinvolgendo tutti i cittadini nel progetto della identità e idealità”.

A questo proposito, è stata convocata per sabato 22 febbraio alle 10,00, nella sede di Autonomia Popolare in via E.Sacchi, un incontro al quale, proseguono, “sono espressamente invitati Sardegna Vera e Partito dei Sardi in quanto attivi soggetti politici che hanno dichiarato posizioni compatibili con quelle del Polo Identitario”.

“L’incontro – concludono – ha l’intento di verificare la possibilità di costruire insieme una forte e identificata coalizione di governo con una chiara e condivisa base programmatica da porre all’attenzione della città e delle forze politiche. L’idealità e l’identità sono valori che possono essere realizzati soltanto con chiari progetti di valorizzazione delle risorse materiali ed immateriali presenti in città e nel territorio e non certamente con le ideologie partitiche. A tal fine chiediamo con determinata umiltà la partecipazione all’incontro degli attori politici evidenziati”.