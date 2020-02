M5S: “La Giunta Conoci approva silenziosamente le nostre proposte, ne siamo lieti”

Ferrara e Porcu: “Ci saremmo aspettati almeno una lieve menzione”

Di: Antonio Caria

“Leggendo le delibere di Giunta dell'amministrazione guidata dal Sindaco Mario Conoci non possiamo che essere fieri e soddisfatti delle ultime, tra le poche purtroppo, iniziative intraprese. Fieri perché il Sindaco con la sua Giunta hanno realizzato quanto da noi scritto "nero su bianco" nel nostro programma elettorale”.

A dichiararlo sono stati i due Consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle Alghero, Graziano Porcu e Roberto Ferrara che aggiungono: “Al contrario, infatti, non esiste traccia nel programma del centro destra di nessuna delle iniziative intraprese: né della creazione di un centro a San Marco per la gestione della posidonia spiaggiata che permetterà un enorme risparmio per le casse comunali, né della creazione di fontanelle di acqua potabile pubbliche che aiutino i nostri cittadini a risparmiare sia per l'acquisto della stessa che per il pagamento della tasse comunali, vedi possibilità riuso delle bottiglie”.

“Soddisfatti – sottolineano – perché, e nonostante per correttezza ci saremmo aspettati almeno una lieve menzione da parte di chi dalle nostre idee ha preso spunto, noi, più che alle medagliette, siamo interessati al fatto che in questa città i problemi vengano risolti”.

“Ribadendo – concludono Porcu e Ferrara – dunque che per noi del Movimento 5 Stelle il fine è l’interesse collettivo, vogliamo ribadire che ancora oggi, così come in passato, siamo disposti a far quadrato con chi governa la città su proposte mirate al miglioramento delle condizioni di vita della nostra comunità e dell’ambiente che la ospita, in modo da far si che una volta per tutte si possa uscire da questo stato di coma profondo dettato da qualcuno che, a sua discrezione, dà segni di vita solo in casi eccezionali, vedi per esempio i bandi Lavoras”.