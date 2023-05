**Maltempo: Schlein, 'destra strumentalizza tragedia con fake news'**

Di: Adnkronos

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Oggi la destra in Parlamento "viene fuori con una interrogazione contro l'Emilia Romagna, diffondendo fake news in un bieco tentativo di politicizzare la ricostruzione". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram.