Proroga della continuità territoriale. Psd’Az: “I profeti di sventura sono stati smentiti”

Mula: “Ora trovare una soluzione alla drammatica vicenda Air Italy”

Di: Antonio Caria

“Il Presidente della Regione torna da Roma con il miglior risultato possibile in un quadro di estrema difficolta': la proroga dell'attuale sistema, che garantisce la prosecuzione del servizio e il sereno svolgimento della stagione turistica, e un impegno formale e unitario con il Governo per trovare una soluzione alla drammatica vicenda Air Italy, per salvaguardare i posti di lavoro e il futuro del servizio svolto nella base di Olbia”.

Lo ribadisce il Consigliere regionale del Partito Sardo d’Azione, Franco Mula, che aggiunge: “Possiamo ritenerci soddisfatti e far notare ancora una volta che i profeti di sventura, che preconizzavano il tracollo del servizio aereo, sono stati smentiti. Dall'incontro di oggi, per il quale ci sentiamo di ringraziare il Presidente per il grande impegno profuso, emerge anche una nuova capacita' di dialogo e collaborazione istituzionale con il Governo, che testimonia una grande capacita' di dialogo e confronto politico nell'interesse dei Sardi, che deve giustamente prescindere dalle appartenenze politiche”.