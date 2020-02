Continuità territoriale e vicenda Air Italy. Cappellacci (Forza Italia): “Intervenire subito”

Il deputato sardo presenta un’interrogazione

Di: Antonio Caria

Il deputato sardo di Forza Italia, Ugo Cappellacci, presenterà domani, nel corso del question time, un’interrogazione sulla continuità territoriale per la Sardegna e il caso Air Italy.

“Dopo la scellerata cancellazione delle rotte minori (Bologna, Torino, Napoli e Verona), avvenuta nel 2014, – queste le sue parole – la Sardegna rischia di perdere anche la continuità con Roma e Milano per via del mancato varo della nuova disciplina. Attualmente l’unica continuità in vigore è quella varata da noi per il 2013, ma la proroga scadrà ad aprile. Per questo chiediamo al Governo di accelerare, in leale collaborazione con la Regione Sardegna, l’iter per il varo dei nuovi bandi e l’adozione di una nuova proroga che copra il periodo necessario per l’aggiudicazione”.

“È necessario – a suo modo di vedere – che il Governo nazionale sostenga anche la Sardegna davanti alle interpretazioni restrittive dell’Unione Europea: Questa volta è l’Italia che deve richiamare Bruxelles a rispettare le sue stesse regole. L’articolo 16 del regolamento 1008/2008 parla chiaro e conferma che la continuità territoriale ha come finalità lo sviluppo economico e sociale della Regione interessata oltre al sacrosanto diritto alla mobilità dei cittadini. La situazione è aggravata dalla messa in Stato di liquidazione di Air Italy, che lascia gli aerei a terra e che apre un crisi riguardante 1400 lavoratori”.

“È di vitale importanza – conclude Cappellacci – intervenire subito sia per affrontare questa drammatica vertenza sia per assicurare condizioni di scenario certe per eventuali investitori sia per garantire il diritto di un popolo, dei singoli cittadini e delle imprese a non essere isolati rispetto al resto del territorio nazionale”.