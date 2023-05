Comunali Assemini: Mario Puddu contro Pd-M5s al ballottaggio

Questa mattina l'esito definitivo del primo turno ad Assemini

Di: Redazione Sardegna Live

L'ipotesi più accreditata si è avverata: Ad Assemini, uno dei due comuni sardi oltre i 15mila abitanti chiamati al voto in questa tornata elettorale, si andrà al ballottaggio. A sfidarsi sarà l'ex esponente pentastellato, Mario Puddu, oggi a capo di liste centriste, che ha chiuso in vantaggio sui suoi ex compagni del Movimento che hanno virato a sinistra.

Dopo aver abbandonato il partito di Beppe Grillo, Puddu è sostenuto da liste di ispirazione centrista, la sua civica con i Riformatori, Udc e Sardegna 2020, che in Regione appoggiano la maggioranza del governatore Solinas.

Mario Pudd ha chiuso in vantaggio sui suoi ex compagni del Movimento che hanno virato a sinistra. Lo sfidante, dopo un lungo testa a testa durato sino a questa mattina, è Diego Corrias, 46 anni, sostenuto da Pd e M5s - alleanza che potrebbe essere replicata per le regionali del 2024 - Psi e dalla civica Assemini. Corrias si è fermato al 31,15%, solo uno 0,9% in più rispetto alla coalizione di centrodestra (Fi, Fdi e Lega) che con Niside Muscas è arrivata al 31,06%.