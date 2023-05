Comunali: chiusi alle 15 i seggi, inizia lo spoglio delle schede

Sono stati chiusi alle 15 i seggi per per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna e per i ballottaggi in 41 Comuni. I primi dati sull'affluenza

Di: Arianna Zedda

Sono stati chiusi alle 15 i seggi per il primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna e per i ballottaggi in 41 Comuni.

Sono stati 1.340.688 in tutto gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi.

Si è votato per il primo turno in 128 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania e il ballottaggio in questo caso è in programma per domenica 11 e lunedì 12 giugno. Lo stesso calendario è previsto in Sardegna.

Dopo aver conteggiato il numero degli elettori, ora si prosegue con lo spoglio delle schede.

L'affluenza, stando ai primi dati, risulta in calo alle ore 15 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni: si parla del 51,19% (842 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (59,47%).

In Sardegna, per le votazioni al primo turno in 171 comuni, l'affluenza alle ore 15 (53 sezioni su 171) è al momento del 66,62% (68,69% alle precedenti comunali).