Chiudono i tre sportelli della Motorizzazione. Fdi: “Situazione vergognosa, dal Ministero solo promesse”

Maoddi e Musu: “Basta tagli indiscriminati ai servizi pubblici”

Di: Antonio Caria

C’è apprensione dopo l’annunciata chiusura dei tre sportelli della Motorizzazione di Nuoro. A prendere posizione sono i due dirigenti di Fratelli d'Italia Daniele Maoddi e Katiuscia Musu.

“È una situazione vergognosa e nonostante le promesse del ministero non si è ancora trovata una soluzione in merito agli organici della Motorizzazione – queste le loro parole -. Siamo dinnanzi ad una paralisi che evidenzia la debolezza politica del nostro territorio. Gli operatori delle autoscuole e i cittadini subiscono questo inaccettabile disagio nella più totale incertezza. Ma è possibile che il ministro De Micheli, dopo che il nostro deputato Salvatore Deidda nei mesi scorsi aveva interpellato in proposito l'ex ministro Toninelli senza ottenere alcuna risposta, non si pronunci in merito ad una situazione che definire incredibile è riduttivo?”.

“Dopo mesi e mesi di vane promesse – aggiungono Maoddi e Musu – ora arriva la notizia della chiusura dei tre sportelli operativi che verranno sostituiti da uno sportello polifunzionale non operativo e le autoscuole sono state informate la sera prima della notizia. Tutto ciò è veramente inaccettabile”.

“Il nostro territorio – concludono – non può subire supinamente l'ennesimo taglio indiscriminato ai servizi pubblici essenziali, pertanto chiediamo con forza che il Ministro De Micheli, si attivi immediatamente affinché venga messa la parola fine ad una deplorevole situazione che rappresenta un'autentica vergogna nazionale e un pessimo esempio di abbandono e smantellamento dei servizi sui territori di periferia”.