“Family audit”, al via il primo corso di formazione regionale

Nieddu: “Certificare le realtà a misura di famiglia”

Di: Antonio Caria

Sono state aperte le candidature per la selezione dei partecipanti al primo corso di formazione per valutatori e consulenti “Family Audit”, la certificazione di qualità che può essere rilasciata alle aziende, alle organizzazioni e agli enti pubblici e privati che hanno adottato soluzioni in grado di conciliare e migliorare il rapporto vita-lavoro dei propri dipendenti.

“La difficoltà di coniugare lavoro e famiglia – ha dichiarato l'assessore regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, Mario Nieddu – è un tema sempre più centrale nella nostra società, in particolare per le donne che troppo spesso si trovano nella condizione di dover abbandonare la propria occupazione per dedicarsi ai figli. Il percorso del 'Family Audit' ha l'obiettivo di verificare e promuovere l'attuazione delle buone pratiche nei luoghi di lavoro e certificare le realtà a misura di famiglia”.

L'iniziativa (durata 200 ore), è inserita all'interno della collaborazione fra la Regione Sardegna e la Provincia Autonoma di Trento 3 si svolgerà a Cagliari, nella sede dell'assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, Direzione Generale delle Politiche Sociali.

È prevista una settimana di formazione a Trento a cui potranno partecipare 25 candidati per 15 posti destinati alle figure di consulenti (professionisti deputati ad accompagnare l'azienda o l'ente negli adempimenti richiesti all'ottenimento della certificazione) e 10 valutatori (soggetti preposti a verificare se l'azienda o l'ente ha attuato il processo 'Family Audit' secondo quanto previsto nelle linee guida dello standard).

Richiesta la laurea triennale o magistrale in ambito economico, statistico, umanistico e giuridico e un'esperienza di almeno tre anni di cui almeno due svolti nel campo della consulenza del lavoro, commerciale o giuridica. Al termine del corso le persone ritenute idonee saranno iscritte nel registro pubblico dei consulenti e dei valutatori dello standard Family Audit.

Le iscrizioni, che potranno essere presentate online sul portale della 'Trentino School of Management' (https://ctf.tsm.tn.it), scadranno ad aprile mentre le attività didattiche si svolgeranno tra maggio e dicembre.