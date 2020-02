Polfer. Deidda (Fdi): “Si continuano a chiudere presidi di sicurezza nei territori”

Porcu: “Ci vediamo portare via un servizio di pubblica utilità”

Di: Antonio Caria

Dopo il presidio della Polizia a Fonni, a finire nel mirino del Ministero dell’Interno è la Polfer di Iglesias, a rischio chiusura. La denuncia arriva dal deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda.

“È da tempo sottodimensionata – queste le sue parole –, con 2 soli agenti e senza dirigenti e ufficiali. Si attendevano rinforzi, invece viene soppresso un servizio che i cittadini e gli amministratori apprezzano, specialmente per chi è pendolare e ha scelto di viaggiare in Treno. la Stazione di Iglesias sta e deve crescere di importanza. È vero che c'è il Commissariato ma allora si aumenterà l'organico che oggi ci risulta non essere al completo?”

Contraria al taglio anche l’Assessora comunale a Villamassargia, Arianna Porcu, pendolare verso Cagliari oramai da 17 anni: “In questi anni ho sempre visto viaggiare gli agenti Polfer, che svolgono un'importante servizio di sicurezza, specialmente in corse critiche vista la grande affluenza di persone che utilizzano i treni, specialmente dopo la nuova fermata di Elmas Aeroporto. Come al solito ci vediamo portare via un servizio di pubblica utilità in termini di sicurezza”.