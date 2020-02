Guardie mediche in Sardegna. Caddeo (Progressisti): “Situazione grave”

Presentata una mozione per “Garantire il rispetto delle norme contrattuali”

Di: Antonio Caria

Garantire il rispetto delle norme contrattuali delle guardie mediche in Sardegna è la richiesta del gruppo in Consiglio regionale dei Progressisti che ha presentato una mozione al Presidente Christian Solinas e all’Assessore Mario Nieddu.

“Il personale medico e i sindacati – denunciano – lamentano una continua e grave inosservanza di molti adempimenti contrattuali da parte dell'Ats. Il lavoratori sono costretti a operare e visitare i pazienti in strutture ai limiti della praticabilità”.

“La situazione è grave in tutta la Sardegna – ha sottolineato la consigliera Laura Caddeo, prima firmataria della mozione. “È notizia di pochi giorni quella di un medico di Senorbì gravemente infortunato a seguito del cedimento di un armadio o quella riguardante il principio d'incendio presso la Guardia medica di Tertenia”.

La loro richiesta è quella di “Provvedimenti concreti per garantire il rispetto dei contratti e per mettere in essere azioni immediate al fine di eliminare tutte le criticità organizzative e strutturali nei luoghi di lavoro per il bene dei lavoratori e dei pazienti”.