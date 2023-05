Maltempo: Schlein, 'stop strumentalizzazioni, lavoriamo su clima e consumo suolo'

Di: Adnkronos

Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Ora non è il momento della strumentalizzazione politica, non aspettiamo la risposta a una tragedia, serve una grande investimento e un lavoro trasversale tra le forze politiche per mettere questo problema come una priorità assoluta". Lo ha detto Elly Schlein al Festival dell'economia parlando dell'emergenza maltempo.

"Sui cambiamenti climatici il Paese deve fare un passo in avanti, si è parlato tanto dei costi della transizione ma questi sono i costi della non transizione. C'è da lavorare meglio, c'è bisogno di risorse, semplificazione, una legge che contrasti il consumo del suolo", ha spiegato la segretaria del Pd.