Comunali: Fico, Appendino e Todde ad Assemini per il candidato sindaco Corrias

La campagna elettorale di Diego Corrias si concluderà domani con l'arrivo in Sardegna dei tre esponenti nazionali Roberto Fico, Chiara Appendino e Alessandra Todde

Di: Arianna Zedda

La campagna elettorale di Diego Corrias , candidato sindaco di Assemini e di tutta la coalizione progressista che lo sostiene nella corsa, si concluderà domani con l'arrivo in Sardegna dei tre esponenti nazionali Roberto Fico, Chiara Appendino e Alessandra Todde , dopo l'annullamento della visita di Giuseppe Conte.

L'appuntamento è previsto per le 18 in piazza Sant'Andrea .

Assemini, nella città metropolitana di Cagliari e Iglesias sono gli unici comuni dell'Isola che contano più di 15mila abitanti ad andare alle urne domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Saranno presenti anche il senatore Ettore Licheri, coordinatore regionale del M5s sardo, il deputato Emiliano Fenu, la senatrice Sabrina Licheri, ex sindaca di Assemini, i quattro consiglieri regionali pentastellati, tutti i referenti provinciali e il resto della coalizione progressista.

" Siamo contenti di ospitare due importanti figure nazionali del M5s come Appendino e Fico e siamo orgogliosi della campagna elettorale che abbiamo portato avanti in queste settimane ascoltando i cittadini, le loro esigenze e le loro aspettative. 'Assemini va avanti' non è solo uno slogan ma è l'impegno che abbiamo preso con la nostra città e con chi la vive ogni singolo giorno ", sono state le parole del candidato sindaco Corrias.