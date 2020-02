Vertice di maggioranza al Mit. Deiana (M5S): “Tutelare il diritto alla mobilità dei sardi”

La deputata algherese: “Non c’è tempo da perdere”

Di: Antonio Caria

“La situazione dei trasporti in Sardegna è molto complessa a causa della palese incapacità dell'amministrazione regionale. Ma i Consiglieri regionali e parlamentari del PD, M5S, IV, LeU e Progressisti sono e saranno sempre in prima linea per tutelare il diritto alla mobilità dei sardi”.

È questo il commento della deputata algherese del Movimento Cinque Stelle, Paola Deiana,dopo il vertice di maggioranza convocato al Mit per fare il punto principali tematiche che oggi investono la Sardegna.

“In particolare – ha aggiunto l’esponente pentastellata – abbiamo esaminato la crisi di Air Italy, lo stato attuale delle questioni inerenti la continuità territoriale, aerea e marittima, e parlato delle prospettive future dei trasporti e delle infrastrutture sarde, nonché la questione relativa i noli marittimi”.

Proprio su questo la Ministra Paola De Micheli ha ribadito la sua forte irritazione per la gestione della crisi aziendale e per il mancato coinvolgimento delle istituzioni oltre l’intenzione del Governo.

Non è mancato neanche un accenno alla continuità territoriale marittima dove sobo illustrati i criteri con cui si addiverrà ad una gara mentre sulla continuità aerea si è discusso della necessità di procedere con una proroga tecnica in attesa che la Regione studi un piano che risponda alle aspettative europee.

Sui noli marittimi, il Ministro ha illustrato i risultati dell’incontro di qualche settimana fa con i trasportatori e gli armatori e l’apertura di un tavolo tecnico dove sono allo studio modalità di incremento delle risorse sulle merci marittime.

“Non c’è tempo da perdere – ha concluso la Deiana -. Dobbiamo sopperire all’inefficienza della Giunta Regionale dimostrata e manifestata nell’affrontare questioni complesse e vitali per i sardi”.