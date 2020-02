Liquidazione di Air italy: la vicenda arriva in Commissione Europea

Interrogazione di Fidanza (Fdi): “Rilanciare la compagnia”

Di: Antonio Caria

“Solidarietà incondizionata ai lavoratori di Air Italy”. Con queste parole Carlo Fidanza, europarlamentare, capo delegazione di Fratelli d’Italia nel gruppo Ecr conservatori ha annunciato una interrogazione alla Commissione Europea, firmata anche da Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi e Sergio Berlato, in cui vengono chiesti interventi per il salvataggio e il rilancio della compagnia Air Italy ma anche sostenere la Regione Sardegna sulla Continuità Territoriale.

“Non mancano le critiche alla società per delle scelte che sono sempre state contestate da Fratelli d'Italia, sin dai tempi della fusione tra Meridiana e Air Italy come non mancano le responsabilità dei Governi a guida PD o gli ultimi targati con i 5 stelle”, ha sottolineato Fidanza.

“La nostra delegazione all'Europarlamento chiede – aggiunge il deputato sardo Salvatore Deidda – inoltre alla Commissione Europea di venire incontro alla Regione Sardegna, alleggerendo e cambiando le regole Ue sulla continuità territoriale, tenendo conto dell’insularita”.