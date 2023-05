Maltempo: Vaccari, 'urgente nomina Bonaccini a commissario'

Di: Adnkronos

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Va dato merito al sistema nazionale di protezione civile, alla Regione, ai comuni e a tutte le forze dell'ordine, oltre alle migliaia di volontari impegnati ormai in tutti i comuni, per la risposta puntuale a quanto accaduto. E allo Stato che ha messo a disposizione tutti i mezzi possibili per mettere in sicurezza le persone. Purtroppo non è stato semplice affrontare un evento storico come questo, sviluppatosi in due ondate, si contano 14 morti, ma è stato impedito che questa tragedia diventasse ancora più grande”. Lo ha detto Stefano Vaccari, il capogruppo dem in Commissione Agricoltura della Camera, a Radio Immagina, la web radio del Pd.

“Ora quello che serve è ripristinare la situazione in quei territori, rimettere le imprese in grado di produrre, e per farlo serve un Commissario Straordinario, che conosca il territorio e sappia tenere insieme la gestione dell'emergenza con la ricostruzione. Non è questo il tempo delle polemiche, e deve valere per tutti, anche per i 2 capigruppo di camera e Senato della Lega che soltanto ieri puntavano il dito sulle cose non fatte dall'Emilia Romagna. Ecco, partiamo male”, ha concluso Vaccari.