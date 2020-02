Air Italy in liquidazione. Solinas: “Un duro colpo per il territorio gallurese e per tutta la Sardegna”

Il Governatore convoca i vertici aziendali e gli azionisti della compagnia aerea

Di: Antonio Caria

“La salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori di Air Italy e la tutela dell’economia turistica della Gallura sono delle priorità imprescindibili” sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Christian Solinas che ha deciso di convocare i vertici aziendali e gli azionisti della compagnia aerea.

“Vogliamo conoscere – aggiunge – i reali motivi che hanno portato l’azienda in una situazione di sofferenza e disimpegno la cui liquidazione rappresenterebbe un duro colpo per il territorio gallurese e per tutta la Sardegna. Ma vogliamo anche conoscere il perché non sono state portate avanti tutte le iniziative per evitare la crisi”.