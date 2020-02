Conoci incontra i primari: “La Sanità soffre di problemi che arrivano da lontano”

Sabato alle 10.30 manifestazione davanti all’ospedale Marino

Di: Antonio Caria

Anche la Sanità al centro della politica algherese. Ieri il Sindaco Mario Conoci ha incontrato i primari alla presenza del Presidente del Consiglio Raffaele Salvatore, dell’Assessora Maria Grazia Salaris, e i capigruppo consiliari di maggioranza e minoranza.

"La nostra sanità soffre e non oggi – ha dichiarato il primo cittadino – soffre di problemi che arrivano da lontano. Problemi strutturali da risolvere mentre si prevede finalmente con concretezza il nuovo ospedale, e problemi organizzativi che possono essere risolti con impegno e in tempi brevi. Ascoltare i primari è fondamentale, rappresentano la prima linea che conosce i problemi e che può proporre le soluzioni. Li abbiamo ascoltati e li ringrazio per il prezioso contributo”.

“Vedremo se, nei prossimi giorni ci sarà unità nella politica locale su questi temi o se ci saranno strumentalizzazioni – ha concluso – ma questa materia richiede uno sforzo comune. Successivamente metteremo in agenda incontri urgenti con Regione e vertici Ats. Per troppi anni abbiamo atteso segnali che purtroppo non sono arrivati. Ora ce li attendiamo”.

Intanto è in programma per sabato 15 febbraio, dalle 10.30, una manifestazione davanti all’ospedale Marino.