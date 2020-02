No a bullismo, cyberbullismo, droga e nicotina: ecco la proposta di legge della Lega

Piras: “Combattere le devianze minorili”

Di: Antonio Caria

Oggi il gruppo consiliare della Lega ha depositato un disegno di legge, che vede come primo firmatario il Consigliere Andrea Piras, per il contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sostanze stupefacenti e nicotina.

“L’obiettivo della presente proposta di legge è quello di far fronte, tenendo conto anche della precedente normativa nazionale e regionale, in maniera organica e non settoriale tutto il fenomeno delle devianze minorili secondo un’ottica educativo-preventiva nel pieno coinvolgimento dei principali attori ovvero i giovani e le loro famiglie”, ha dichiarato Piras.

“Solo attraverso un’adeguata e corretta informazione e formazione – aggiunge –, si possa affrontare e vincere, con l’ausilio e il fondamentale supporto delle istituzioni pubbliche in primis la Scuola, le condotte devianti dei minori nel loro specifico interesse alla salute psico-fisica degli stessi”.

Secondo la proposta, è prevista la creazione di sportelli di ascolto dei minori presso gli istituti scolastici e di un Osservatorio Regionale per il monitoraggio del fenomeno delle devianze, la previsione di corsi di informazione e formazione per i minori e le loro famiglie e di campagne informative pubbliche.