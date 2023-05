Migranti: Calenda, 'giusto presidiare confini, ma chi viene in Italia va integrato'

Il segretario di Azione commenta le parole del Papa

Di: Adnkronos

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - "Il Papa ha ricordato oggi che natalità e accoglienza non devono essere separati. Ovviamente bisogna presidiare i confini, ma le persone che vengono in Italia vanno integrate anche perché così è più sicuro e perché in questo modo avremo nuovi cittadini italiani integrati". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine di una un'iniziativa elettorale a Brescia.