Stati generali della natalità, Lollobrigida: "Esiste una etnia italiana da tutelare"

"Esiste una cultura, un'etnia italiana, che immagino che in questo convegno si tenda a tutelare", ha dichiarato il ministro per l'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante gli Stati generali della natalità

Di: Arianna Zedda

" Credo che sia evidente a tutti che non esiste una razza italiana. È un falso problema immaginare un concetto di questa natura. Esiste però una cultura, un'etnia italiana , quella che la Treccani definisce raggruppamento linguistico culturale, che immagino che in questo convegno si tenda a tutelare. Perché sennò non avrebbe senso ", sono state le dichiarazioni del ministro per l'Agricoltura, Francesco Lollobrigida , durante gli Stati generali della natalità.

" Abbiamo un incremento demografico di 75 milioni di persone l'anno, quindi la popolazione del mondo cresce e tanti di quelli che nascono nel mondo vorrebbero venire a vivere in Italia. Allora perché preoccuparsi delle nascite in Italia? Se la risposta è di incrementare la natalità è per ragioni legato alla difesa di quella appartenenza a cui molti di noi sono legati - io in particolare con orgoglio - la cultura italiana, il ceppo linguistico, il modo di vivere. Così come credo siano orgogliosi tutti i popoli", ha proseguito Lollobrigida .

Il ministro per l'Agricoltura era finito, poche settimane fa, al centro delle polemiche dopo aver affermato che " non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada ".

Sulla questione si era subito espressa la leader del Pd Elly Schlein , secondo cui le parole di Lollobrigida "sono disgustose" e "hanno il sapore del suprematismo bianco".

Da Azione a +Europa, fino a Italia Viva, in diversi avevano criticato il membro del governo, ma Lollobrigida aveva poi chiarito: "Nelle mie parole non c'era alcun riferimento a visioni ben lontane dalla mia formazione".