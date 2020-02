Sospesi i collegamenti tra Sardegna e Corsica. Li Gioi (M5S): “L’economia della Sardegna sta rischiando danni permanenti”

Il Consigliere regionale presenta un’interrogazione all’Assessore Todde

Di: Antonio Caria

“Come preannunciato sabato scorso, questa mattina ho presentato un’interrogazione urgente sulla sospensione dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Corsica a seguito dell’incidente in cui è rimasta coinvolta la motonave Giraglia della Moby. Mi sono rivolto all’assessore ai Trasporti Todde per chiedere il riavvio immediato dei collegamenti tra le due isole, sapere quali azioni intenda mettere in atto per scongiurare il riverificarsi di situazioni analoghe e per garantire che il collegamento marittimo sia assicurato con continuità anche in condizioni meteo avverse”.

Ad annunciarlo è stato il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Roberto Li Gioi, che già sabato scorso, all’indomani dell’incidente al traghetto Giraglia (compagnia Moby) all’uscita del porto di Santa Teresa di Gallura.

“Non possiamo permettere la sospensione dei collegamenti su una tratta affidata ad una compagnia che opera in regime di continuità territoriale, con gravissime conseguenze che ricadono ancora una volta sui cittadini, e in particolare sugli imprenditori. L’economia della Sardegna, già affossata dalle tristissime vicende che riguardano la continuità territoriale aerea, sta rischiando danni permanenti”, ha concluso Li Gioi.