Bottiglie di plastica in Pet riciclato al 100%, Deiana: “Meno costi e più benefici ambientali”

“E ora di modificare la legislazione vigente”

Di: Redazione Sardegna Live

“Questa mattina ho avuto la possibilità di conoscere il rivoluzionario sistema Xtreme Renew realizzato da Sipa che permette la produzione di bottiglie e contenitori in PET riciclato al 100% per uso alimentare, consentendo così il recupero e il riutilizzo della materia prima in un'ottica di economia circolare e sostenibilità ambientale. Questa eccellenza made in Italy è un ottimo esempio sul perché è necessario modificare la legislazione vigente riguardante la percentuale di Pet riciclato utilizzabile. In Italia, infatti, il limite massimo consentito dalla legge per i prodotti alimentari è pari al 50%, a differenza di altri Paesi in cui si può arrivare al 100%”.

Così la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana al termine della visita presso lo stabilimento SIPA di Vittorio Veneto.

“L’innovazione introdotta da Sipa – sottolinea la parlamentare -, già utilizzata con successo in Giappone, in Brasile e negli Stati Uniti, permette una riduzione del 30 per cento dell’energia elettrica utilizzata nei processi tradizionali (grazie alle fasi integrate nell’impianto), con un notevole risparmio anche in termini di emissioni di Co2, pari a oltre il 60 per cento in meno, rispetto all’utilizzo di resina vergine ed un ulteriore 25 per cento rispetto al processo di riciclaggio tradizionale”.

“Grazie alle nuove tecnologie e di conseguenza al miglioramento dei processi produttivi – continua Paola Deiana - è possibile ottenere questi risultati e contribuire significativamente alla difesa dell'ambiente. È quindi estremamente importante superare lo scoglio della normativa attuale. Un obiettivo su cui stiamo già lavorando da qualche tempo. Sono sicura che la direzione è quella giusta”.