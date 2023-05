Ucraina: Mattarella, 'aggressione russa porta tenebre, uniti in difesa libertà e democrazia'

"Siamo uniti nella lotta contro le tenebre dell’insensata aggressione della Russia all’Ucraina"

Di: Adnkronos

Oslo 11 mag. (Adnkronos) - "Oltre un secolo fa, Fridtjof Nansen, esploratore polare, scienziato, primo Alto commissario per i rifugiati della Società delle Nazioni e, poi, Premio Nobel per la Pace -alla memoria del quale sono oggi dedicati un albero e un cippo al Giardino dei Giusti di Milano- pronunciava queste parole: 'La storia della razza umana è una lotta continua dalle tenebre alla luce'. Oggi, Norvegia e Italia sono unite nella lotta contro le tenebre che l’insensata aggressione della Federazione Russa all’Ucraina cerca di portare nel nostro continente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo offerto dai Reali di Norvegia, nell'ambito della Visita di Stato iniziata ieri sera.

"Insieme, nell’Alleanza Atlantica, difendiamo -ha ribadito il Capo dello Stato- la nostra comune visione di una comunità internazionale fondata sul multilateralismo, sul rispetto della indipendenza e della sovranità di ciascuno Stato, sui valori di libertà e democrazia e sulla salvaguardia della dignità umana e di quei diritti fondamentali che consideriamo irrinunciabili, e quindi incomprimibili".

"Di fronte alle gravi minacce al mondo che insieme abbiamo costruito dopo le sofferenze della Seconda Guerra Mondiale, Norvegia e Italia, assieme agli altri Paesi della comunità internazionale e ai propri partner in Europa, non sono rimasti inerti. È proprio nella immediata risposta a queste sfide che i nostri Paesi hanno dato concreta prova di voler garantire in maniera inequivoca la difesa della democrazia e dei propri valori fondamentali, e di saper interpretare al meglio -ha concluso Mattarella- il proprio ruolo storico di sostenitori della libertà e della pace, per sé stessi e per i membri di tutta la più grande comunità internazionale".