Incontro Italia-Norvegia: Mattarella, 'Undset e Deledda esempi coraggiosi emancipazione femminile'

"Due donne premio Nobel che, dai poli opposti d’Europa, affrontarono i temi dell’emancipazione"

Di: Adnkronos

Oslo, 11 mag. (Adnkronos) - "Riecheggiano in Italia l’arte e la cultura norvegesi: numerose sono le tracce lasciate dagli anni vissuti nel nostro Paese da Henrik Ibsen, così come quelle della grande scrittrice Sigrid Undset, che vinse il premio Nobel per la letteratura due anni dopo l’italiana sua contemporanea Grazia Deledda. Due donne che, dai poli opposti d’Europa, affrontarono, in anticipo sui tempi, i temi dell’emancipazione femminile e dell’impegno sociale, esempi di un coraggio di cui oggi ancora si avverte il bisogno". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo offerto dai Reali di Norvegia, nell'ambito della Visita di Stato iniziata ieri sera.