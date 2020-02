Vertenza latte. Giovedì 13 febbraio nuovo tavolo a Cagliari

L’incontro è in programma alle 11.00 nella sala biblioteca dell’Assessorato all’Agricoltura

Di: Antonio Caria

Un’annosa vicenda, quella del prezzo del latte, che sembra non conoscere ancora una via d’uscita e che vede contrapposti da una parte i pastori, che chiedono un pagamento equo del prodotto, dall’altra gli industriali.

Una situazione, questa, che ha portato, ormai un anno fa, gli esponenti del comparto ovicaprino a riunirsi nelle strade e, come segno di protesta, a sversare il latte. Da allora si sono susseguiti tutta una serie di incontri, tra Sassari, Cagliari e Roma, ma la soluzione sembra ancora lontana.

A questo proposito, l’Assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, ha convocato un nuovo tavolo con i rappresentanti dei pastori, delle organizzazioni agricole, degli industriali e del credit, in programma per giovedì 13 febbraio alle 11.00, nella sala biblioteca dell’assessorato, in via Pessagno 4 a Cagliari. L’obiettivo è quello di fare il punto sulla situazione del comparto e sugli accordi firmati un anno fa in Prefettura a Sassari.