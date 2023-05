Autonomia differenziata: Roberto Calderoli in Sardegna venerdì 19 maggio

Di: Arianna Zedda

E' ufficiale: Roberto Calderoli, ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, sarà in Consiglio regionale a Cagliari venerdì 19 maggio, alle 11, ma senza partecipare a una seduta dell'Assemblea. L'incontro sull'Autonomia differenziata si terrà nel Transatlantico del palazzo di via Roma.

La visita del ministro è stata annunciata questo pomeriggio dal presidente dell'Assemblea sarda, Michele Pais ai capigruppo riuniti per discutere del calendario dei lavori del Consiglio, che in queste settimane - accusa l'opposizione - procede a rilento sui provvedimenti attesi.

Sull'Autonomia il Consiglio si era spaccato due mesi fa sull'autonomia differenziata dopo una giornata di dibattito in Aula, chiesto dalla minoranza già prima del via libera dato dalla Regione, rappresentata in quel momento dall'assessore della Sanità Carlo Doria, al ddl Calderoli. La prossima seduta del Consiglio regionale è stata fissata per martedì 16, alle 16, con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia presentata contro l'assessore della Sanità Carlo Doria, dalla consigliera del M5s Desirè Manca in seguito alle polemiche nate intorno al mancato invito ai consiglieri di opposizione del nord Sardegna per un incontro con i vertici di Aou e Asl sulla sanità di quei territori. In esame anche una mozione contro la diffusione del cibo sintetico e del sistema di etichettatura Nutriscore.