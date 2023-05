Alessandra Mussolini, lo sfogo: "Io rifiutata da Instagram per il cognome, non mi fanno accedere"

"Non cambio il cognome per Instagram. Questo è un pregiudizio che diventa violenza"

Di: Redazione Sardegna Live

"E' da ieri che sto tentando, per lavoro, di aprire un account Instagram col nome Alessandra Mussolini, e me lo blocca". Così in un video-denuncia la deputata di Forza Italia lamenta il negato accesso al social per via del cognome che rimanda a quello del dittatore italiano, di cui la politica è nipote.

"Ieri ho dovuto fare una foto per far vedere la mia faccia - racconta -. L'hanno vista e hanno mandato uno screenshot dicendo che non lo accettano per la policy della community. Non mi cambio il cognome per Instagram".

"E' un pregiudizio che diventa violenza. Adesso - conclude - col capo delegazione Martuscello scriviamo alla presidente Metsola, perché questa è una grave limitazione anche della possibilità di agire politicamente. Perché non posso aprire un account col mio cognome?".