Fonni. “No alla chiusura del distaccamento della polizia Stradale”. Deidda (Fdi): “Basta tagli in Sardegna”

Cadau: “Punto strategico per il territorio”

Di: Antonio Caria

C’è un pericolo di ridimensionamento nel Piano di razionalizzazione della Polizia Stradale per quanto riguarda la Sardegna. A lanciare l’allarme è il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda che fa riferimento alla possibile chiusura del distaccamento di Fonni.

“Della chiusura del Distaccamento della Polizia di Fonni se ne parlava da tempo considerato che il personale che veniva trasferito non era sostituito ma ora è scritto nel Piano di razionalizzazione nazionale della Polizia Stradale”, sottolinea il deputato.

“La Sardegna, in fatto di tagli e chiusure di uffici pubblici, – sottolinea Deidda che ha anche presentato un’interrogazione al Ministero dell’Interno – ha già dato tanto, così come hanno già dato la Barbagia e il nuorese. Abbiamo perso Ozieri, Orosei ha grosse lacune e lo stesso vale per il Commissariato di Tempio. Ora accade a Fonni, distaccamento che avevamo visitato il luglio scorso, apprezzando la cospicua attività svolta al servizio della popolazione", “Fonni è un centro importante dal punto di vista economico e turistico, vivace ed in crescita grazie agli investimenti privati dei suoi cittadini. Purtroppo, ogni volta che c’è la necessità che le Istituzioni dimostrino la loro determinazione, si tirano indietro per qualche operazione ragionieristica",

Sulla stessa linea il Vicesindaco di Belvì, Maurizio Cadau: “Il territorio ha bisogno di un servizio così importante anche perché copre una vastissima area ed è dislocata in punto strategico del territorio, per questo è impensabile che si chiuda mentre come Amministratori locali ne chiedevamo il potenziamento qualche mese, visitando proprio la sede con il Sindaco di Tonara Flavia Loche”.

Contro la chiusura è anche il Sindaco di Desulo Gigi Littaru che ricorda come la polizia stradale di Fonni è un presidio che garantisce la sicurezza delle nostre strade di montagna.