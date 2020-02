L’acqua “Alla spina” arriva anche ad Alghero

Costo 5 centesimi al litro

Di: Antonio Caria

Arriverà anche ad Alghero, più precisamente in Piazza Maria Carta, in Zona dei Mercati civici a Sant’Agostino, l’acqua “Alla spina”. L’iniziativa è dell’Assessorato all’Ecologia, dopo una prima sperimentazione in diversi plessi scolastici comunali e presso due sedi istituzionali, dove sono stati installati i distributori d’acqua purificata proveniente dalla rete.

“La procedura deliberata dalla Giunta – ha spiegato l’Assessore comunale Andrea Montis – prevede la concessione ai privati di spazi necessari all’installazione della “case dell’acqua” mediante procedure di evidenza pubblica e conseguente stipula di apposito accordo di durata triennale, nel caso si valutasse positivamente il servizio erogato”.

L’acqua alla spina dovrà provenire dalla rete cittadina mentre il costo di acquisto per i cittadini è fissato a 5 centesimi per litro prelevato, destinato, aggiungono dal Comune “Interamente a sostenere il servizio erogato”.