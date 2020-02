Continuità territoriale in Sicilia e Sardegna. Corrao (M5S): “Incontro positivo con la Commissione Europea”

L’europarlamentare: “Interlocutori attenti alle esigenze dei cittadini delle aree insulari”

Di: Antonio Caria

Incontro, sul tema della continuità territoriale, tra l’europarlamentare del Movimento Cinque StelleIgnazio Corrao e il Direttore Generale per la mobilità e Trasporto dell’Unione Europea, Filip Cornelis.

“In Sicilia e Sardegna – queste le parole di Corrao – va garantita la continuità territoriale con il resto del Paese. In quest’ultimo incontro con la Commissione Europea, abbiamo trovato degli interlocutori attenti alle esigenze dei cittadini delle aree insulari che non sono cittadini di serie B. A loro va garantita la possibilità di collegamenti aerei con il resto d’Europa. Occorre migliorare le norme sugli oneri di servizio pubblico”.

“Oggi la situazione è ben diversa – ha aggiunto – almeno per la Sicilia. Se infatti in Sicilia la continuità territoriale deve essere riconosciuta anche per gli aeroporti di Palermo e Catania, in Sardegna c’è il rischio di trovarsi senza continuità territoriale al termine della proroga prevista per il 16 aprile. In entrambi i casi le giunte regionali di centrodestra sono in stallo e questo non facilita il raggiungimento di una soluzione. Per questa ragione abbiamo sopperito gli step mancanti intensificando una interlocuzione istituzionale con l’Europa che sta finalmente portando risultati concreti. A Bruxelles il Movimento 5 Stelle è al lavoro, in stretto contatto anche con il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri, che è riuscito a stanziare nell’ultima manovra finanziaria 32 milioni di euro per la continuità territoriale”.