Alghero. Rimborsi per la calamità naturale 2018. Sinistra in Comune: “Serve una proroga”

Il partito: “La burocrazia non abbia la meglio sui diritti di chi ha subito i danni”

Di: Antonio Caria

Scadranno lunedì 10 febbraio le domande per la richiesta di rimborso dei danni causati dalla violenta grandinata che ha colpito Alghero il 29 ottobre del 2018. Una notizia diffusa ieri con una nota dal Comune.

A questo proposito Sinistra in Comune ha chiesto al Sindaco Mario Conoci “Attivarsi immediatamente per chiedere una proroga, purtroppo alquanto improbabile”.

“Non riusciamo a farci una ragione della superficialità con la quale si trattano i diritti dei cittadini algheresi, infatti, la delibera della Giunta regionale è del 23 dicembre 2018 ma gli algheresi, a differenza dei cittadini di altri comuni (ad esempio Porto Torres il 13 gennaio, Sassari il 15 gennaio) ne sono stati informati solo il 5 febbraio con la pubblicazione sul sito internet istituzionale e il 7 febbraio attraverso un comunicato stampa”, fanno sapere da Sinistra in Comune.

“Di fatto gli algheresi, colpiti dal maltempo nel 2018, avrebbero a disposizione il solo giorno lavorativo di lunedì 10 febbraio per consegnare una domanda di risarcimento a dir poco complessa - 12 moduli, pari a 54 pagine - per poter sperare di ottenere quanto dovuto. Questo impedirebbe tra l’altro, a chi ne avesse necessità, di usufruire del supporto degli uffici competenti o in alternativa di rivolgersi a privati con ulteriore esborso di denari”.

“Per chi amministra essere dalla parte del cittadino è un dovere morale, ed è per questo che siamo sicuri che la svista non sia sfuggita al Sindaco ed agli assessori competenti che in tempi brevi sapranno rimediare all’errore, facendo sì che non sia la burocrazia ad avere la meglio sui diritti di chi ha subito i danni”.